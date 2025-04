Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “La gestione sarà un tema principale della gara, contento del percorso”

L’ingrediente è solo uno: continuare a spingere. Scalda i motori, motivato ad affrontare questo fine settimana il GP del Bahrein, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’omonimo circuito. Si tratta di un appuntamento molto importante per il giovanissimo pilota italiano, motivato a proseguire nel migliore dei modi una stagione cominciata con il piede giusto. L’emiliano infatti è reduce dalla davvero significativa prestazione di Suzuka, dove ha segnato il giro più veloce concedendosi anche il lusso di essere in testa allaper un breve momento. Ma adesso è tempo di voltare pagina, come già anticipato dal diretto interessato in occasione delle dichiarazioni di rito del media day. “Capisco sempre meglio le gomme, questo è positivo: nelle prime due gare ho fatto fatica, ma a Suzuka è andata meglio – ha detto il bolognese in conferenza stampa -.