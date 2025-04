Modifiche al traffico per i lavori a Viciomaggio

lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di Viciomaggio, scattano da lunedì 14 aprile fino al 31 maggio 2025, in orario h24, le Modifiche temporanee al traffico nel centro abitato di questa frazione del Comune di Civitella in Val di Chiana.Con apposita ordinanza è. Arezzonotizie.it - Modifiche al traffico per i lavori a Viciomaggio Leggi su Arezzonotizie.it Per consentire iper la realizzazione della nuova rotatoria di, scattano da lunedì 14 aprile fino al 31 maggio 2025, in orario h24, letemporanee alnel centro abitato di questa frazione del Comune di Civitella in Val di Chiana.Con apposita ordinanza è.

Modifiche al traffico per i lavori a Viciomaggio. Modifiche al traffico per lavori alla rete elettrica – Comunicato stampa. Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi lavori Anas: chiusura al traffico, come cambia la viabilità. Cagliari, lavori alla rete elettrica: ecco tutte le modifiche al traffico nelle vie del centro. Modifiche al traffico Fs per lavori di manutenzione sulla linea Parma-La Spezia. In centro ad Assisi lavori di asfaltatura al via, modifiche al traffico per tre giorni. Ne parlano su altre fonti

E45, nuovi cantieri Anas: i lavori e le modifiche al traffico - Nuovi lavori lungo la E45, nuove modifiche al traffico. Come spiega una nota di Anas sulla superstrada "sono in corso i lavori per la sostituzione della barriera spartitraffico centrale" nel comune di ... (perugiatoday.it)

Lavori stradali, le modifiche al traffico da lunedì 7 aprile - Da lunedì 7 aprile scattano fino a venerdì 11 aprile il divieto di sosta con rimozione forzata e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a San Zeno ... (arezzonotizie.it)

Modifiche alla viabilità per l’inaugurazione dei lavori al porto - CROTONE - L'inaugurazione dei lavori di riqualificazione del porto Vecchio ha indotto il Comune ad apportare modifiche alla viabilità urbana. (ilcrotonese.it)