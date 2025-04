Oasport.it - Pallamano femminile, Alfredo Rodriguez: “Dobbiamo imparare dai nostri errori, ma ci sono margini importanti di crescita”

Leggi su Oasport.it

Una sconfitta che lascia il segno ma che può essere anche la base per una futura ripartenza. La Nazionale italianadiha perso in casa 19-30 il primo confronto con la Romania nei play-off di qualificazione ai Mondiali 2025, eppure per il DTnon è tutto da buttare.Intervistato dal sito della FIGH, il responsabile tecnico delle azzurre ha detto: “Credo sia doveroso fare un’analisi completa dei 60’. Nella prima frazione peccato per i palloni persi nella parte finale che non ci hanno permesso di stare più a contatto con la Romania nel punteggio, ma credo che in generaleessere molto felici per la partita che abbiamo giocato contro una squadra al top dellaeuropea come la Romania“.Poi ha aggiunto: “Abbiamo giocato a viso aperto, difeso con aggressività, trovato soluzioni d’attacco chiare, anche in zona centrale e contro una difesa fortissima come quella romena.