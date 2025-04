Disperso sul Monte Rest lancia l' allarme con la funzione emergenza del cellulare poi il silenzio | sospese le ricerche dopo perlustrazioni senza esito

Si perde sul Monte Rest, riesce a lanciare l'allarme con la «funzione emergenza» del cellulare: elicotteri e droni in sorvolo per le ricerche - TRAMONTI DI SOPRA (PORDENONE) - Una persona risulta dispersa nella zona del Monte Rest nel comune di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone. A lanciare l'allarme nella serata di ... (msn.com)