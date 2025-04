Lanazione.it - Visite guidate per la mostra dell'Archivio di Stato "Meccanica e ornato"

Firenze, 10 aprile 2025 -gratuite per scoprire adidi Firenze ". Un codice di scuola buontalentiana, il manoscritto Secco Suardo". A svolgerle i curatori, Silvia Castelli, direttricea Biblioteca Marucelliana, e Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo, per presentare agli studiosi e ai cittadini il codice. Quattro gli appuntamenti con le: il primo è in programma oggi, poi il 16 aprile, il 29 aprile e il 6 maggio, tutti alle 15. In seguito al recentissimo arrivo del Quaderno diriferibile alla scuola di Bernardo Buontalenti e noto come Taccuino Secco Suardo, si spiega in una nota, l'istituzione fiorentina, in collaborazione con il Museo Galileo e la Biblioteca Marucelliana, ha presentato per la prima volta l'importante documento acquisito dal Ministero.