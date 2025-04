Ilgiorno.it - Crisi della ST di Agrate, più di 2.800 esuberi nel mondo. I sindacati: “Oltre 1.000 in Brianza”

(Monza), 10 aprile 2025 - “Più di millein”, Fiom traduce il piano industriale presentato da ST al ministero delle Imprese, in mattinata. È allarme rosso nel sito dimultinazionale dei semiconduttori, 5.300 addetti, "colonnamicroelettronica italiana eppure sottoposto a una dieta inaccettabile – dice Pietro Occhiuto, segretarioFiom provinciale –. I manager hanno parlato del taglio e del ridimensionamento di alcune linee e hanno riproposto il potenziamento di Ag300, la nuova fabbrica dei chip appena entrata in funzione con 500 addetti. A regime, nel 2027, secondo le loro previsioni, impiegherà un migliaio di persone”. Piano di ridimensionamento Troppo poche per assorbire gli effettiriorganizzazione pensata per il sito di via Olivetti.