Ricrescita chic, il ritorno del "Recession Blonde": il nuovo statement grunge da provare subito

Dimenticare il parrucchiere e mostrare le radici è illusso. Il biondo “da crisi” è l’estetica low effort che racconta un’epoca (e lo fa con stile)C’è untrend che sta spopolando su TikTok e nei saloni: si chiama, ma più che un colore è un manifesto. Un modo per dire “sì, ho le radici scure, e no, non me ne vergogno”. Anzi. In un periodo in cui l’incertezza economica detta legge anche sulla beauty routine, ilal colore naturale diventa una scelta di stile. Strategica, consapevole,quanto basta. Meno ritocchi, più personalitàAvere lanon è più sinonimo di trascuratezza. È una risposta creativa alla realtà. Sia per le bionde che per le more, lasciar vivere il colore naturale è un gesto che racconta una nuova femminilità, meno costruita e più autentica.