Marquez gioca in difesa | Bagnaia e Alex migliori di me in Qatar

Marquez gioca in difesa, fa pretattica prima del weekend in Qatar. Vero è che quella di Losail non è la sua pista preferita, ha vinto una sola volta nel 2013, ma dall’altro lato l’inizio di stagione lo ha issato come il pilota più veloce della top class, al netto della caduta di Austin. Eppure, alla vigilia del weekend il numero 93 ha voluto scaricarsi di dosso un po’ di pressioni e messo nel ruolo di favoriti il fratello Alex Marquez e il compagno di box Pecco Bagnaia. L’altra notizia del fine settimana è il ritorno di Jorge Martin, il campione 2024 che ha bisogno di macinare chilometri sulla sua Aprilia. Marquez: “So perché sono caduto. Pecco qui migliore” Marc Marquez aveva di fatto dominato i primi tre gp. Nei primi due ha vinto tutto, a Austin gli è mancata la vittoria la domenica, ma era comodamente in testa ed è caduto. Sport.quotidiano.net - Marquez gioca in difesa: “Bagnaia e Alex migliori di me in Qatar” Leggi su Sport.quotidiano.net Losail, 10 aprile 2025 – Marcin, fa pretattica prima del weekend in. Vero è che quella di Losail non è la sua pista preferita, ha vinto una sola volta nel 2013, ma dall’altro lato l’inizio di stagione lo ha issato come il pilota più veloce della top class, al netto della caduta di Austin. Eppure, alla vigilia del weekend il numero 93 ha voluto scaricarsi di dosso un po’ di pressioni e messo nel ruolo di favoriti il fratelloe il compagno di box Pecco. L’altra notizia del fine settimana è il ritorno di Jorge Martin, il campione 2024 che ha bisogno di macinare chilometri sulla sua Aprilia.: “So perché sono caduto. Pecco qui migliore” Marcaveva di fatto dominato i primi tre gp. Nei primi due ha vinto tutto, a Austin gli è mancata la vittoria la domenica, ma era comodamente in testa ed è caduto.

