Dazi Trump annuncia tariffe del 145% contro la Cina al 125% si aggiunge il 20% precedentemente imposto per il fentanyl

Trump ha annunciato che i Dazi imposti alla Cina sono ora del 145%. Al 125% di questa mattina si aggiunge il 20% imposto precedentemente contro il fentanyl Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato nuovi Dazi contro la Cina. Il tycoon ha imposto tariffe del 145%: al 125% di tariffe Ilgiornaleditalia.it - Dazi, Trump annuncia tariffe del 145% contro la Cina, al 125% si aggiunge il 20% precedentemente imposto per il fentanyl Leggi su Ilgiornaleditalia.it Donaldhato che iimposti allasono ora del. Aldi questa mattina siil 20%ilIl presidente Usa Donaldhato nuovila. Il tycoon hadel: aldi

Trump, stop ai dazi per 90 giorni, Ue sospende le contromisure. Ma contro la Cina si arriva al 145% - Accordo Ue-Emirati Arabi Uniti su un avvio dei negoziati sul libero scambio. Usa, la pausa sui dazi fa volare Wall Street: Dj +7,87%, Nasdaq +12,16%. Trump: “Pausa 90 giorni su dazi reciproci”. Tariffe a Cina al 125%. Vola Wall Street. Dietrofront di Trump sui dazi, stop di 90 giorni ma per la Cina le tariffe salgono al 125%. Farmaci a rischio con i dazi USA: Trump annuncia nuove tariffe, l’Europa teme carenze e rincari. I titoli azionari registrano guadagni record dopo l'annuncio di Trump di una pausa di 90 giorni sulle tariffe. Ne parlano su altre fonti

