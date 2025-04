Perugia tutti gli eventi da non perdere nel weekend

weekend ricco di eventi attende Perugia e la sua provincia, tra mostre, incontri culturali, concerti e spettacoli teatrali. Ecco cosa fare dall’11 al 13 aprile Venerdì 11 aprilePiccolo Pallido Puntino Blu – Mostra curata da Lorenzo Fiorucci a TorgianoPalazzo Graziani Baglioni. Perugiatoday.it - Perugia, tutti gli eventi da non perdere nel weekend Leggi su Perugiatoday.it Unricco diattendee la sua provincia, tra mostre, incontri culturali, concerti e spettacoli teatrali. Ecco cosa fare dall’11 al 13 aprile Venerdì 11 aprilePiccolo Pallido Puntino Blu – Mostra curata da Lorenzo Fiorucci a TorgianoPalazzo Graziani Baglioni.

Perugia, Stafisso: "Sui dehors va fatto un ragionamento con la Soprintendenza. Il calendario degli eventi in centro storico sarà modificato". Perugia, tutti gli eventi vogliono il Centro, richieste per 100 giorni. Ecco gli spazi per Eurochocolate. Capodanno in Umbria: gli eventi a Terni, Perugia, Foligno e Spoleto. Sagre ed eventi del weekend del 16-17 novembre 2024: da Eurochocolate a Perugia a….

