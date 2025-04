Sale il ' mattone' in Friuli Venezia Giulia | in crescita i prezzi di vendite e di locazioni

TRIESTE - Crescono i prezzi di vendita e locazione in Friuli Venezia Giulia. Ad affermarlo è uno studio realizzato da Immobiliare.it Insights. Nel primo trimestre del 2025 i prezzi di vendita e i canoni di locazione in Friuli Venezia Giulia evidenziano una crescita rispetto al periodo.

Sale il 'mattone' in Friuli Venezia Giulia: in crescita i prezzi di vendita e di locazione.

Sale il 'mattone' in Friuli Venezia Giulia: in crescita i prezzi di vendite e di locazioni - Secondo lo studio di Immobiliare.it la provincia di Trieste, con un incremento del 21,7 per cento, è la più cara per acquistare con tre mila euro al metro quadrato, mentre per affittare il più esoso è ... (triesteprima.it)