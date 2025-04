Dieci anni senza un maestro | Napoli in Scena omaggia Oreste Pipolo con scatti iconici e inediti

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Oreste Pipolo, uno dei più grandi fotografi napoletani, sarà presentato il libro "Napoli in Scena: L'Obiettivo di Oreste Pipolo", un volume che raccoglie il meglio della sua produzione artistica, tra scatti iconici e immagini inedite.

L'evento si terrà domani, venerdì 11 aprile, alle ore 11:30 presso la Sala Agata del Museo Filangieri di Napoli e sarà presentato dal giornalista Diego Paura. Un'occasione per esplorare il racconto visivo di una città che, attraverso l'obiettivo di Pipolo, si trasforma in un palcoscenico di vita, emozioni e tradizioni.

Il libro non si limita a celebrare il suo straordinario lavoro nel mondo della fotografia di cerimonia, ma raccoglie anche immagini tratte dai suoi progetti più intimi e sperimentali, come La Napoli di Eduardo, Odore di caffè e Napoli in SmoGking.

