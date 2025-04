Allarme giovani social media e violenza | il discorso del questore di Como

Como, 10 aprile 2025 – Comportamenti devianti giovanili, uso distorto dei social media che incrementano la tendenza a non denunciare, "o a farlo solo su piattaforme virtuali anziché rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine, rischiando di creare un senso di isolamento e impotenza", e il crescente "ricorso alla violenza, agita o minacciata, come strumento unico di risoluzione dei conflitti". Sono i temi principali toccati dal questore di Como Marco Calì, questa mattina durante le celebrazioni del 173° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, che si sono svolte all'interno del Teatro sociale di Como. La cerimonia, come ogni anno, è stata anche occasione per assegnare i premi ai poliziotti che si sono particolarmente distinti. La promozione per merito straordinario è stata concessa all'Ispettore Superiore Fernando Capobianco, e al Vice Ispettore Alessio Sinibaldi.

