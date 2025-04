Docenti di sostegno confermati dai genitori Gilda e CGIL impugnano il provvedimento FISH | Contrari a iniziativa legale è una risposta concreta al principio di continuità didattica

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, relativo allaper ia tempo determinato su posto diper l’anno scolastico 2025/2026, è stato impugnato davanti al TAR Lazio da FLCUnams. Ilconsente, alle condizioni indicate, di confermare il docente in servizio nel 2024/25 su richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità, con il parere favorevole del dirigente scolastico, e prima delle nomine per l’anno successivo.L'articolodidaiil: “, è unaaldi” .