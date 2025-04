Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo in carreggiata esterna code a tratti traFiumicino diSud a causa di un incidente all'altezza di via Laurentina mentre l'interno abbiamo quasi a tratti tra Aurelia e a 24 sul tratto Urbano della A24 momento si sta in coda tra Portonaccio e il raccordo in uscita e da Portonaccio e la tangenziale verso il centro e anche sulla-fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur cosa creativa sulla cassa te l'ho già te la Giustizia nei due sensi e sulla Colombo code tra via di Mezzocammino e vedi Ma anche lì verso Ostia infine sulla Pontina code per traffico intenso Spinaceto raccordo direzionerallentamenti a tratti tra Castelno è Aprilia in direzione Latina a Federico Di Lernia tirrenica mobilità Per il momento tutto il prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.