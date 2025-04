Iltempo.it - Santa Fe dimensioni e qualità

Leggi su Iltempo.it

Squadrata come non te la aspetti. Poi tanto spazio,e tecnologia. È la nuova HyundaiFe in grado di trasportare fino a sette persone e caricare tanta roba ovunque. Al momento è disponibile solo in versione full-hybrid con motore a benzina «aiutato» da un elettrico di ultima generazione. 215 CV (c'è anche la plug-in da 253 CV, solo 4x4, a 3.700 euro in più). È meno vispa delle rivali, ma non si può dire fiacca. E il consumo non delude; basso finché si va piano, cresce in autostrada, ma senza eccessi: 11,2 km/l a 130 orari. Ottima la disponibilità di spazio per grandi e piccoli oggetti; per il secondo cassetto, che affianca quello principale e anche il cruscotto è molto ricco e l'attenzione di chi sta guidando è monitorata da una telecamera. I sedili sono molto alti da terra trasmettono una sensazione di dominio sulla strada, sembra quasi di essere su un vecchio fuoristrada con il comfort però del divano di casa.