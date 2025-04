Travolto e ucciso da suv a Ostia arrestati mandante ed esecutore omicidio

omicidio di Claudio Celletti, avvenuto lo scorso 4 marzo a Ostia. La Squadra Mobile della questura di Roma e il X distretto Lido di Roma, nell’ambito di un'indagine coordinata dalla procura, hanno eseguito l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani considerati mandante e l’esecutore . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Svolta sull’di Claudio Celletti, avvenuto lo scorso 4 marzo a. La Squadra Mobile della questura di Roma e il X distretto Lido di Roma, nell’ambito di un'indagine coordinata dalla procura, hanno eseguito l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini italiani consideratie l’

