Sport.quotidiano.net - Ciclismo, ancora un successo del Team Solution Tech in Cina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Montecatini Terme, 10 aprile 2025 - Continua ad offrire soddisfazioni la trasferta nell’isola cinese di Hainan al-Vini Fantini. Dopo ildel serbo Dusan Rajovic nella seconda tappa, altra affermazione, la prima da professionista, per l’ucraino Kyrylo Tsarenko che nonostante sia stato colto da crampi nel finale di corsa ha saputo domare gli avversari. Il giovane atleta della formazione di matrice toscana adottata dalla città di Montecatini Terme, ha attaccato con decisione a una ventina di chilometri dal traguardo, in una tappa velocissima e con un caldo opprimente. “Ho approfittato dell’occasione che si è presentata - ha detto il vincitore – per sferrare l’attacco e debbo ringraziare anche i compagni di squadra per ilottenuto che è il primo da professionista”.