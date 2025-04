Lopinionista.it - Cna Pensionati, ‘Verdetà’ fa cento: in distribuzione il numero dell’anniversario

Otello GregoriniROMA – “Cnaè uno dei motori del nostro sistema. Rappresenta una forza, numerica certamente ma non solo, che contribuisce alla solidità e all’autorevolezza della Confederazione. E permette di non disperderne la storia, i valori, l’impegno”. Questo l’inizio dell’editoriale firmato dal segretario generale della Cna, Otello Gregorini, in occasione del centesimodi, il bimestrale di Cnache diffonde oltre 200mila copie cartacee, con direttore responsabile Pietro Romano e direttore editoriale Mario Pagani.Proprio alla storia diè dedicato l’articolo portante della rivista, firmato da Livia Pandolfi, con un approfondimento sull’evoluzione della sua grafica a cura di Maria Concetta Di Mario. Questo centesimoè ancora più ricco del solito.