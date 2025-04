Milan nota di Squeri | congelato l'accordo di Programma per San Donato rimane l'interesse per l'area

Milan, nota di Squeri: congelato l'accordo di Programma per San Donato, rimane l'interesse per l'area - Arrivano le prime dichiarazioni da parte del sindaco Francesco Squeri e del Comune di San Donato Milanese, in merito all`area San Francesco dove il Milan –. (calciomercato.com)

