Salute la nutrizionista Flaminia Cincotti lancia l’allarme sulle diete social

Leggi su Ildenaro.it

L’estate si avvicina e si moltiplicano le corse contro il tempo per perdere peso. A preoccupare, però, sono i “consigli nutrizionali” che spopolano suicon in testa TikTok. Areè la dottoressa, biologa, che mette in guardia sui rischi legati all’adozione di regimi alimentari non supportati da evidenze scientifiche o personalizzazione medica: “La– afferma– non può essere trattata come una tendenza virale. Lefai da te non tengono conto delle esigenze individuali e possono causare danni importanti”. Uno dei temi più dibattuti, e spesso fraintesi, è quello del digiuno intermittente: “L’alternanza tra periodi di digiuno e periodi di alimentazione normale – prosegue la biologa– può effettivamente favorire la rigenerazione e il ricambio cellulare attraverso l’innesco di uno switch metabolico, un meccanismo ancestrale di adattamento alla scarsità di cibo.