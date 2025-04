Incidente a Bologna | investito nel cantiere un operaio di Grottaglie

Incidente mortale sulla tangenziale di Bologna. Un furgone ha investito e ucciso un operaio di una ditta esterna, mentre altre due persone sono rimaste ferite. E' successo alle 5.45. Quotidianodipuglia.it - Incidente a Bologna: investito nel cantiere un operaio di Grottaglie Leggi su Quotidianodipuglia.it mortale sulla tangenziale di. Un furgone hae ucciso undi una ditta esterna, mentre altre due persone sono rimaste ferite. E' successo alle 5.45.

