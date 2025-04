Thesocialpost.it - Muore mentre scarica la biancheria al suo primo giorno di lavoro: dramma a Pavia

Leggi su Thesocialpost.it

Un malore improvviso ha stroncato la vita di un uomo di 76 anni, residente a Livorno,era impegnato in una consegna dipresso un hotel nel centro di Montecatini Terme (Pistoia). La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, davanti all’albergo Ercolini e Savi.di prova, poi ilSecondo quanto emerso, l’uomo era autista per una ditta di trasporti livornese attiva nel settore delle lavanderie industriali, ed era al suodi prova della stagione. Durante lo scarico dellapulita, avrebbe accusato un malore ed è crollato a terra.A ritrovare il corpo, ormai privo di vita, è stato un operaio di un cantiere nelle vicinanze, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo per l’anziano lavoratore non c’era più nulla da fare.