Le bufale di Cingolani e i ‘cretini’ di Mattia Feltri | una breve verifica di quello che ci viene detto

Leggo i giornali e guardo la televisione, per capire come le strategie di comunicazione possano condizionare la pubblica opinione. Il 3 aprile, ad esempio, a Otto e Mezzo è intervenuto Roberto, prima a capo dell’Istituto Italiano di Tecnologie, poi Ministro della Transizione Ecologica, ora a capo di Leonardo. La sua autorevolezza è indiscussa, visti i ruoli affidatigli. A -2.58 minuti dalla fine della trasmissione, però, dice: “Supponiamo che non ci fosse nessuna guerra sul pianeta e fossimo una specie pacifica, non una specie predatoria che è il primo anello della catena alimentare, essendo la più debole. Perché noi siamo questo. Sapiens è questo”. Da ministro della transizione ecologicaaffermò che “tutto il pianeta è sovrappopolato, c’è un problema di sostenibilità. Il pianeta è progettato per tre miliardi di persone”.