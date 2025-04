Ilgiorno.it - Omicidio di Chiara Poggi, il comandante Garofano: “Mai entrato nella villetta”. Ma verbali e foto lo smentiscono

Leggi su Ilgiorno.it

“Confermo che in quell’indagine comandavo il Ris (Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, ndr), ma le analisi biologiche furono fatte in maniera indipendente dai miei collaboratori: non vedo alcun conflitto d’interessi né incompatibilità. È il gioco delle parti, ne prendiamo atto”. Parole dell’exdel Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri Luciano, all’uscita dal Tribunale di Pavia la mattina del 9 aprile 2025, al termine della prima udienza sul maxi incidente probatorio disposto dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli nell’ambito delle nuove indagini sull’di. Delitto di Garlasco, incidente probatorio nelle indagini su Andrea Sempio. La Procura di Pavia ricusa il genetista Giardina La contestazione della difesa di Stasi L’ex ufficiale dell'Arma è stato indicato come esperto di parte dagli avvocati dell’indagato Andrea Sempio, Massimo Lovati e Angela Taccia, ma i legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco, ne hanno chiesto l’esclusione dall'incidente probatorio per il suo ruoloprima inchiesta del 2007.