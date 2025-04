Amica.it - Ad Abu Dhabi la mostra di Sotheby’s con i diamanti più rari al mondo

(askanews) – Il lusso va in scena ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti, con un’esposizione preziosa curata dalla casa d’aste Sotheby’s dicolorati, prima che vengano messi in vendita. Si intitola Beyond: The World’s Rarest Diamonds e aprirà al pubblico il 9 e 10 aprile presso la Bassam Freiha Art Foundation nell’isola Saadiyat.Otto i pezzi in: l’intera collezione vale circa 100 milioni di dollari. GUARDA LE FOTOSplendidi desideri: wish list di gioielli e accessori di stagione Tra i pezzi clou ci sono un raro diamante blu, il Mediterranean Blue da 10,03 carati montato su un anello, una collana con un pendente di diamante marrone a forma di pera da 100,26 carati, un diamante rosa chiaro da 40,29 carati, un diamante bianco rotondo da 102,60 carati e uno a forma di cuore, il secondo diamante rosso più grande alda 5,05 carati.