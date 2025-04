Anteprima24.it - La segnalazione di un lettore: troppi imballi di carta per strada, migliorare il servizio di raccolta

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa necessità che sia avviata una migliore, più efficiente e più funzionale disciplina per ladeglie dei confezionamenti in/cartone lasciati sui marciapiedi cittadini dagli esercenti commerciali nella città ci è stata segnalata da numerosi nostri lettori.Il problema riguarda quasi tutte le realtà cittadine, ma le segnalazioni di disservizi e criticità ci vengono prevalentemente da Viale Principe di Napoli.Nelle serate di martedì e giovedì e nelle prime ore del mercoledì e venerdi si notano sparsi un pò dappertutto sui marciapiedi scatoloni, scatoli, imballaggi di/cartone di diverse fogge e dimensioni: lo spettacolo in verità è piuttosto deprimente, come dimostrano le foto a corredo di questo articolo. I commercianti lasciano davanti alle saracinesche dei propri negozi questiaffinché nelle ore della mattinata successiva gli addetti alladell’Asia provvedano allacon i loro mezzi speciali.