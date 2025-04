Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro: trattore si ribalta, un uomo schiacciato

Villa Minozzo (Reggio Emilia, 10 aprile 2025 – Sfiorata la tragedia questo pomeriggio nell’Appennino reggiano. Attorno alle 15,30 a Villa Minozzo (via Gacciola), undi 77 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a unavvenuto durante alcuni lavori agricoli vicino a casa. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano, residente della zona, stava effettuando delle manovre a bordo del proprioquando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo si èto. L’è così rimastosotto il proprio, e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Minozzo e il personale sanitario del 118, supportati anche dall’elisoccorso. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’, l’è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove è attualmente ricoverato.