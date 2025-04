Secoloditalia.it - La Ue segue Trump: dazi europei sospesi. Von der Leyen ha capito che la trattativa paga più della “vendetta”

“Un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”, aveva detto in mattinata la presidenteCommissione europea Ursula von der, accogliendo con favore la decisione del presidente Donalddi sospendere per 90 giorno iaggiuntivi. I, ripete, “sono tasse che danneggiano solo le imprese e i consumatori. Ecco perché ho sempre sostenuto un accordo tariffario zero a zero tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”.Poi, a metà giornata, arriva l’annuncio: anche l’Unione europea congela i contro-per 90 giorni, nel segnodecisione presa dal presidente Usa Donald. “Durante la finalizzazione dell’adozione delle contromisure Ue, che hanno ottenuto un forte sostegno da parte dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni.