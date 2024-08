Ricetta anti-tristezza post vacanze Basta pensare alla prossima pausa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le ferie portano giovamento o fanno male? Sicuro il rientro dopo lavacanziera è difficile per tutti. "Si può sicuramente parlare di stress da", conferma il professor Andrea Fagiolini (foto in alto), ordinario di psichiatria e direttore Dipartimento Salute Mentale alle Scotte. "Le– spiega lo psichiatra – sono generalmente associate a rilassamento e divertimento ma molte persone si trovano sotto stress prima, durante e dopo le ferie. Questo può derivare da vari fattori, come la pressione di organizzare un viaggio, il desiderio di sfruttare al meglio un periodo così aspettato, le dinamiche familiari quando si condivida 24 ore al giorno con persone di famiglia che, fuori dalle, sono impegnate anche in altre attività. E poi, naturalmente, l’ansia e il dispiacere legati al rientroroutine quotidiana.