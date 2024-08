Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 28 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di282024 Ariete La vostra esuberanza, potenziata dalla splendida posizione di Marte-Giove, vi spinge a voler fare cento cose alla volta e in continuazione elaborate piani grandiosi per il futuro, ma oggi non sarete sostenuti dalla Luna, gli altri faticano a capirvi. Precisiamo che dalle ore 9.00 Luna sarà nel segno del Cancro per due giorni, così avrà modo di intercettare Venere che passa domani in Bilancia. C'è qualcosa di nuovo anzi di antico nel rapporto di amore. Risveglio della gelosia. Toro Con lo Scorpione, segno in opposizione, avete alcune similitudini caratteriali, per esempio un certo gusto e capacità di "vendetta".