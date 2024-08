Arriva il Festivaletteratura a Mantova Aprono Carrère e McCann

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 – Apre il 4 settembre il “2024”, con due star della letteratura, Emmanuele Colum, che saranno acon i loro nuovi libri. L'autore di “Limonov” verrà al festival con “Ucronia” (Adelphi), in libreria dal 3 settembre, in cui compie un viaggio su come avrebbe potuto essere la storia se le cose fossero andate diversamente.è invece atteso con il suo nuovo romanzo “Una madre” (Feltrinelli), scritto con Diane Foley per raccontare la storia del figlio James W. Foley, il giornalista americano rapito e poi decapitato dall'Isis nel 2014. Più di 300 gli incontri in 5 giorni, fino all'8 settembre, che saranno chiusi da Maria Ressa, Premio Nobel per la pace 2021, autrice di “Come resistere a un dittatore” (La nave di Teseo), che potrà essere presente solo in video-collegamento all'incontro conclusivo di questa edizione.