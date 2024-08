Taglio della torta a 60 euro esplode la furiosa polemica ma arriva la replica del ristoratore sui social

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Circa un anno fa in quel di Palermo scoppiò unaper ildi unain un ristorante pagato a 20. A distanza di poco più di 365 giorni, è successo qualcosa di molto simile in un locale di Arezzo, dove ilè costato molto di più, cioè 58,50. I fatti si sono svolti lo scorso 22 agosto, quando una famiglia ha cenato insieme per festeggiare un compleanno. L’imprenditrice aretina, che ha raccontato suila vicenda, ha detto di aver sgranato gli occhi quando tra le voci dello scontrino ha letto che il costo delera di quasi 60, cioè 4,5per ogni commensale. Incredibilmente è costato più ilche lastessa, pagata 45