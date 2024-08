Scontrini da incubo si portano la torta da casa Il ristorante | 5850 per tagliarla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Arezzo, 27 agosto 2024 – “Mi hanno presa in giro: è una questione di principio. Non si possono pagare 58 euro per farsi tagliare unadi compleanno, l’ho fatto presente ai camerieri: mi hanno detto che in quelfunziona così". Jessica Geca è una giovane aretina che ha mostrato sui social uno scontrino da 659,10 euro complessivi di cui 58,50 alla voce dolce. Con un particolare: ladi panna e cioccolato era stata portata aldalla famiglia. Comprata in precedenza, nella pasticceria preferita, a 45 euro: un regalo per la nonna che aveva chiamato i parenti più cari a festeggiarla in un bel locale di campagna alle porte di Arezzo. Si dice che essere in 13 a tavola non porti bene come al Totocalcio: in questo caso ha provocato una spesa per il servizio del dolce, 4,50 euro a testa, per un costo complessivo di 13 euro rispetto al prezzo per realizzarlo.