Il costo del denaro intermediario degli scambi e non soltanto oggetto di transazioni ha preso la sua strada ed era ora

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Con buona attendibilità si può affermare che parte dei sacri riti di Jackson Hall ha avuto una buona forza al fine di sgretolare le varie ostruzioni che avevano sbarrato fino a qualche giorno fa l’andamento del corso del dollaro, gestito dalla Fed e quello dell’euro, regolato dalla BCE. La situazione sembra che ora stia ritornando nel corridoio della naturale gestione operata dai due istituti che, di norma, riescono a tenere le redini di quelle currency. È bene provare a capire quali sono state le anomalie che hanno distorto la corretta gestione delle vicende, se non altro per cercare di evitare il ripetersi di situazioni simili. Che fosse del tutto necessario riportare il gioco artefatto dell’azzeramento dei tassi d’interesse, principalmente in seno alle economie più progredite, era chiaro ormai da tempo.