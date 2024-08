Centrosinistra | Renzi ' alleanza su contenuti noi ci siamo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Salari", "sanità", "liste d'attesa", "autonomia" e "temi concreti": nel"vogliamo un'sui: noi ci", pur "sapendo che possono esserci alleanze tra diversi". Lo dice Matteo, ospite di '4 di sera' su Rete quattro. A chi gli parla delle distanze con Giuseppe Conte, "sull'averlo mandato a casa per fare arrivare Mario Draghi non faccio nessuna abiura: lo rifarei domattina e non ho cambiato idea - rimarca -. Ma se guardiamo solo al passato staremo sempre a litigare e non manderemo a casa il centrodestra".