Ascolti 2a Giornata Serie A 2024 25 DAZN oltre 960 mila a seguire Verona - Juventus

(Di martedì 27 agosto 2024) La 2°della/25 in onda nel weekend (dal 24 al 26 Agosto) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience sfiora i 4 milioni di ascoltatori (3.932.355) compresivo del dato dei quattro episodi di ZONA GOL, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria. Lasi è disputata su 6 slot orari, di cui 4 hanno ospitato coppie di partite in contemporanea.Sabato 24 agosto, si sono svolte diverse partite. Parma -n ha raccolto 545.544 spettatori in esclusiva sudalle 18:30 alle 20:25. Nello stesso orario, Zona, la trasmissione che copre vari match in simultanea, ha totalizzato 143.376 spettatori. La partita Udinese - Lazio, dalle 18:31 alle 20:31, ha visto 72.161 spettatori sintonizzarsi.