Utenti dicono che Ben Affleck sembrava così felice con Jennifer Garner il giorno in cui JLo ha chiesto il divorzio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se siete tra i pochissimi che hanno trascorso gli ultimi mesi aggrappandosi all’idea che BenLopez avrebbero in qualche modo salvato il loro matrimonio, che avrebbero sistemato le cose nonostante le innumerevoli voci e le ondate di speculazioni, allora è arrivato il momento di ammettere la sconfitta. Secondo quanto riportato, all’inizio di questa settimana JLO ha presentato i documenti per ilpresso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles.ponendo fine ai pettegolezzi sulla stabilità della loro unione. Sono poche le persone sorprese che la coppia di potere nota come “Bennifer” stia ufficialmente prendendo strade diverse. Per la seconda volta in due decenni. Forse non sapremo mai cosa ha portato alla rottura trae la Lopez.