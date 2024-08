Torre De’ Roveri scontro nei pressi della galleria | due feriti gravi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024)De’. Grave incidente con mezzo pesante nel pomeriggio di lunedì (26 agosto) appena prima dell’ingresso inMontenegrone, sulla SS 671 in territorio diDe’in direzione Nembro. Due le persone rimaste ferite soccorse in codice rosso. L’incidente si è verificato attorno alle 13.30. Sul posto per i primi soccorsi sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale, l’ambulanza e l’automedica. Traffico bloccato in entrambe le direzioni di marcia.