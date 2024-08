The Family anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2024 | resa dei conti tra Cihan e Aslan

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 26 agosto 2024)di The© Us MediasetE’ in arrivo unadeial cardiopalma tra i “fratelli” Soykan. Nelle prossime puntate di Thescoprirà di non essere figlio di Hulya e del defunto Yusuf, ragione per la quale se la prenderà con. Tra i due fratelli si verrà dunque a creare uno scontro fisico che terrà i telespettatori con il fiato sospeso. Questa settimana la dizi turca sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.40 su Canale 5; inoltre è disponibile in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Lunedì 26: Devin indecisa sulla sua gravidanza S1 E36 – Avendo preso atto che gli amici di Yusuf non prenderanno posizione nella guerra contro Ilyas, Ibrahim cerca di convincere Hülya a consegnare a Ilyas uno dei suoi figli.