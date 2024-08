Mondiali Under 20 di Atletica l’Italia a Lima per puntare alle medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024)dell’di nuovo in gara. E sarà stavolta la compagine dell’20 a difendere i colori azzurri e lo farà agli imminentidi, in Perù. Numerosa la squadra al via, che è composta da 60 atleti, pronti ed entusiasti a scendere in gara perai successi. Le gare si svolgeranno dal 27 al 31 agosto.è già in Sudamerica, per abituarsi al ce all’ambiente, per smaltire il fuso orario. La presentazione della competizione – Fonte fidal.it I riscontri stagionali collocano dodici azzurrini nei primi dieci posti delle liste. Tra gli uomini, Eduardo Longobardi è sfrecciato a 20.53 ai Tricolori U20 di Rieti nei 200 metri (terzo italiano alltime dietro Howe e Tortu), con un netto progresso sul personale di due anni fa.