Lucia Annunziata dopo l’addio sdegnato alla Rai di destra due belle consulenze d’oro Poi la poltrona col Pd…

(Di lunedì 26 agosto 2024)Rai fu, con toni da persecuzione politica: “Lascio la Rai perché non condivido le posizioni del governo Meloni. lei non mi stimava“. Subito, giornalista di sinistra che conduceva uno spazio su RaiTre che nessuno le aveva tolto e che nessuno le minacciava di toglierle, si consolò con una bella consulenzaper per due banche: in 10 mesi di lavoro di comunicazione a supporto di Banca Ifis 1 e Fideraum, portando a casa una cifra intorno ai 100mila euro. Fino a quando il Pd, in nome della sinistra operaia, dei poveri, delle battaglie a favore dei cittadini, non le offrì un bel posto all’Europarlamento, dove poi era approdata nel giugno del 2024.