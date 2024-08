Lei avrebbe voluto così Camilla morta mentre va a messa con l’amica ha finito di lottare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Incidente choc:Cecconi perde la vita a soli 21 anni. La ragazza, insieme a un’amica coetanea, stava attraversando la strada per recarsi in chiesa allaquando è stata investita da un’auto. Sul posto ambulanze e carabinieri. La ragazza èdopo il trasporto in ospedale. Donati gli organi.diresta in gravi condizioni. La città di Palestrina, alle porte di Roma, è sconvolta dal dolore. Erano circa le 9 di domenica mattina quando le due ragazze, attraversando sulle strisce pedonali in via Colle Girello, nei pressi di via Palestrina Nuova, sono state travolte da una Renault Megane guidata da una donna di 72 anni. La conducente, immediatamente resasi conto della gravità della situazione, si è fermata per prestare i primi soccorsi. Le condizioni diCecconi sono apparse subito disperate.