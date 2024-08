Ipotesi di reato su bonus edilizi | sequestri per circa dieci milioni di euro nel barese Carabinieri e Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 26 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla procura della Repubblica di Bari: I Finanzieri della Tenenza di Putignano e idella locale Stazione stanno dando esecuzione, nelle province di Bari e Roma, ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso Tribunale di Bari, di beni immobili, disponibilità finanziarie e crediti, per un valore complessivo di10di, nei confronti di una società e tre persone fisiche a vario titolo coinvolte nelle indagini. In dettaglio, le persone fisiche risultano indagate per ledelittuose di truffa aggravata ai danni dello Stato, ricettazione, autoriciclaggio e uso di atti falsi mentre la società per responsabilità amministrativa dell’ente, ex D.Lgs.