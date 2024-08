Rivoluzione green mancata Quasi tutti i nuovi autobus sono alimentati a gasolio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Un salto avanti di oltre il 100% in un anno per le immatricolazioni degliin provincia di Varese. Il dato emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, promosso da Continental. Lo studio fotografa lo stato del settore, con dati nazionali, regionali e relativi alle singole province. Per quanto riguarda il trasporto merci oltre le 16 tonnellate nel 2023 in provincia di Varese c’è stata una crescita più alta del resto del paese, con un +44,1% e 209 nuove targhe. Trend ancora più positivo per il mercato degli: addirittura più 133,3% in provincia di Varese, che va oltre il raddoppio del risultato dell’anno precedente con 35bus.