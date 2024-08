Ritorno al futuro | la spiegazione di tutte le 8 linee temporali dei film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 25 agosto 2024)al: ladile 8deiGrazie all’intromissione di Marty (Michael J. Fox) e Doc (Christopher Lloyd) nella loro Delorean, neidialesistono più. Ogni capitolo mostra le insidie della fuga verso altri punti della storia e dele, tra le alterazioni del passato (e del) da parte di Marty e Doc Brown, si crea un bel pasticcio. Naturalmente, idialnon sono mai stati concepiti come un modello di viaggio nel tempo. La cosa più avvincente della serie è che lesi intersecano e si alterano senza essere impantanate in ogni singolo dettaglio reale della fisica quantistica. Il risultato sono tre– e un cortometraggio di 10 minuti del 2015 in cui Doc Brown salva il mondo da un’apocalisse nucleare – che continuano ad affascinare gli spettatori.