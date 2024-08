Lukaku al Napoli l’annuncio può arrivare più tardi | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilha trovato l’accordo per l’acquisto di, mapuòleggermente piùper una ragione Romelue il, finalmente insieme. O quasi. Si sono rincorsi, si sono avvicinati e allontanati in certi momenti. Negli ultimi giorni, però, è arrivata la stretta di mano tra Chelsea e società partenopea: intesa trovata su una base di 30 milioni di euro, più il 30% della futura rivendita. L’attaccante belga, dopo il rientro a Londra a seguito del prestito alla Roma, non ha mai fatto parte del gruppo squadra di mister Maresca. Così come per altri 20 calciatori del Chelsea, pieno di esuberi. Si è allenato da solo, seguendo a distanza le indicazioni di Antonio Conte, con il quale ha mantenuto contatti fino all’ultimo. E ora è pronto finalmente a ritrovare “il miglior allenatore” con il quale ha lavorato.