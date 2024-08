Italia terribile incendio nell’azienda chimica La decisione | Finestre chiuse

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Tanta paura ma allarme rientrato a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza. Nella serata di sabato 24 agosto 2024, unha interessato la Veco, un’azienda specializzata in prodotti chimici e vernici per il cuoio, situata in via Nicolosi. L’è scoppiato intorno alle 19.45, presumibilmente originatosi nel deposito di solventi dell’azienda. La situazione è apparsa subito critica: un’alta colonna di fiamme e fumo era visibile anche a grande distanza, suscitando timori tra la popolazione locale. L’ordinanza della sindaca La sindaca Gilberta Pezzin ha immediatamente emesso un’ordinanza urgente per invitare i residenti a chiudere porte ee a rimanere in casa. La misura si è resa necessaria per evitare che le persone potessero entrare in contatto con eventuali sostanze nocive disperse nell’aria.