Il ritorno di Tamberi Ma oggi sarà dura

(Di domenica 25 agosto 2024) Gianmarcoprova a buttarsi alle spalle la delusione olimpica e torna a gareggiare anche se il morale non è certo quello dei giorni migliori. Il campione anconetano, delusissimo per l’undicesimo posto di Parigi dove sognava di ripetere il trionfo di Tokyo e invece è stato debilitato in maniera inesorabile dai calcoli renali,in pedana in Polonia a Chorzow per una tappa della Diamond League, il circuito internazionale dei più importanti meeting mondiali (a partire dalle 14.33). È la prima gara per Gimbo dopo la batosta psicologica subita in Francia e le polemiche dei giorni successivi, in cui il campione si è dovuto difendere non soltanto dagli attacchi di chi ne contestava la preparazione ma anche dalle critiche social che ne evidenziavano polemicamente l’esposizione mediatica nel descrivere i suoi malanni fisici.