AZ Picerno-Avellino le probabili formazioni

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 83 giorni dalla sconfitta di Vicenza nella semifinale playoff, riparte il campionato dell’. Il primo banco di prova per la stagione 2024/2025 di Serie C è il “Donato Curcio” contro i padroni di casa dell’AZ. Obiettivo chiaro per la società guidata dalla famiglia D’Agostino, dopo il mercato estivo a dir poco faraonico, che ha visto l’tra le protagonisti. La risposta del pubblico non è tardata ad arrivare con 5088 abbonamenti sottoscritti dai tifosi. Senza dimenticare il sold out registrato per l’impianto lucano, polverizzati i 639 tagliandi messi a disposizione. Il tecnico Michele Pazienza dovrà fare i conti con le assenze di Armellino e Palmiero (squalificati) e Tribuzzi rimasto ai box via della lesione al retto femorale destro. Regolarmente convocati Patierno e Redan al momento non al top della condizione fisica.